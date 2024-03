Treffen in Berlin Gröhe sieht Demokratie weltweit in der Defensive

Die Entwicklungsagentur UNDP der Vereinten Nationen hat gerade in Berlin ihren so genannten „Bericht über die menschliche Entwicklung“ vorgestellt. Aus diesem Anlass traf sich der CDU-Bundestagskandidat Hermann Gröhe mit dem Deutsch-Brasilianer Achim Steiner zu persönlichen Konsultationen. Steiner leitet das Entwicklungsprogramm UNDP und hat damit das dritthöchste Amt innerhalb der Vereinten Nationen inne. Gröhes Interesse an Fragen globaler Politik hat den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden wiederum zum Sprecher für den Bereich wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung gemacht.