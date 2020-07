Neues Angebot im Rhein-Kreis Neuss : Neusser City bekommt eine Digitalwerkstatt

Neuss Der Rhein-Kreis unterstützt die Ansiedlung der Haba-Digitalwerkstatt an der Krefelder Straße. Dort werden Kindern zwischen sechs und zwölf Jahre ab Ende August Digitalkompetenzen vermittelt. Das Ziel: Neugier wecken und Talente wachkitzeln.

Die bunten Aufkleber am Schaufenster sind schon gut zu sehen. Gerade wird das Gebäude an der Krefelder Straße 55 hergerichtet. Ronja Baetz und Lina Schnieders können kaum erwarten, dass es losgeht. „Wir werden sogar schon von Laufkundschaft angesprochen, was denn in den Räumen passiert“, sagt Ronja Baetz. Die 26-Jährige ist Standortleiterin der „Haba-Digitalwerkstatt“, die zur Firmenfamilie des gleichnamigen Spieleherstellers gehört und Ende August in Neuss ihren bundesweit neunten Standort eröffnet. Lina Schnieders (31) ist pädagogische Leiterin. Der Rhein-Kreis Neuss unterstützt das Angebot und gibt Anschub-Hilfe, ähnlich wie dies beim zum Jahresbeginn aufgelegten Förderprogramm für Startups der Fall ist. Dafür gibt es dann in der Digitalwerkstatt in der Neusser City auch Kontingente für Schulklassen, die genutzt werden können. Aber Schulklassen sind nur ein Baustein des Konzepts.