Lager in Neuss : Esprit nutzt Kaufhof-Logistikstandort

Neuss Der Modekonzern nutzt ab Frühjahr 2020 den Logistikstandort in Neuss. Das hat Signalwirkung: Esprit ist der erste Drittkunde, den Fiege und Galeria Kaufhof Karstadt für ihr 2018 gegründetes Joint Venture gewonnen haben.

Mit der Vereinbarung, die mit Esprit geschlossen wurde, wird nun ein wichtiger Schritt auf diesem Weg genommen. Im August hatte Galeria Kaufhof Karstadt angekündigt, die Kapazitäten seiner Logistikstandorte auf neue Anforderungen anzupassen. In Zukunft setzt der Warenhauskonzern auf drei Großstandorte: in Porz, Unna und Vogelheim. Das hat Umstrukturierungen an anderen Standorten zur Folge, die auch das Neusser Lager betreffen. Dadurch werden Kapazitäten für das Drittkundengeschäft frei. Das Joint Venture spielt dabei eine zentrale Rolle. Reinhard Haas, Leiter Logistik und Immobilien von Galeria Kaufhof Karstadt, betont, man freue sich, „dass wir mit Esprit den ersten Partner für unser neues Drittkundengeschäft gewinnen konnten“.

Dabei soll es nicht bleiben. Haas betont, man wolle „die Verbindung von Logistik- und Handelsexpertise, insbesondere auch für den komplexen Textilbereich, wie angekündigt darüber hinaus auch weiteren Partnern zugänglich machen. Dafür investieren wir auch gemeinsam in die Modernisierung unserer Infrastruktur in den Lagern.“ Ob solche Investitionen in Neuss geplant sind, wie hoch sie sind, was dies für die Arbeitsplätze vor Ort bedeutet und wie groß die Fläche ist, die Esprit künftig nutzt – diese Fragen bleiben allerdings offen. Auf Anfrage unserer Redaktion äußerte sich Galeria Kaufhof Karstadt dazu nicht.