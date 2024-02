Ernährungsberaterin Christina Weinert aus Neuss Tipps für den gesunden Verzicht

Ein weiterer positiver Nebeneffekt aller Fastenmethoden kann sein, dass die Pfunde purzeln. Dabei warnt die Ernährungsberaterin jedoch vor dem Jo-Jo-Effekt: „Verzicht ersetzt keine Ernährungsumstellung, kann aber ein guter Einstieg in einen gesünderen Lebensstil sein.“ Wichtig für den Einstieg in eine Fastenkur sind aus ihrer Sicht auf jeden Fall folgende Punkte: regelmäßige, moderate Bewegung, um Muskelabbau vorzubeugen, keine anstrengenden körperlichen Tätigkeiten, viel trinken (mindestens zweieinhalb Liter Wasser oder ungesüßten Tee am Tag), auf die Signale des Körpers hören – und nach dem Fastenbrechen mit leichter Kost beginnen.