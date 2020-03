Brettspiele : Empfehlungen für kurzweiligen Familienspaß

Holzbüttgen Wenn vom Schwimmbad und dem Kino über die Bücherei bis hin zur Mucki-Bude Einrichtungen geschlossen sind beziehungsweise geschlossen werden, empfiehlt sich ein Zeitvertreib, der alles andere als nostalgisch-verstaubt ist: Warum nicht mal wieder ein Spiel im Kreise seiner Lieben spielen?

Die Auswahl ist groß. Im Evangelischen Jugendzentrum Holzbüttgen ist die Ausleihe mit knapp 2000 Spielen zwar derzeit auch geschlossen. Aber Christiane Wünsche, die Leiterin der Einrichtung, gab unserer Redaktion jetzt Spieleempfehlungen für die Zeit, in der die Schulen und Kitas geschlossen sind und die Kinder zu Hause bleiben müssen.

„Qwirkle“ ist ein schönes Kombinations- und Legespiel mit 108 Spielsteinen, auf denen sich Symbole in sechs verschiedenen Farben und sechs verschiedenen Formen befinden, gespielt wird auf einer Tischplatte“, erklärt Wünsche. Es kommt auf Glück, Taktik und Strategie an, gespielt werden kann das Spiel des Jahres 2011 mit zwei bis vier Spielern ab sechs Jahren.

Das Spiel „Dixit“ beschreibt Christiane Wünsche als kurzweiligen, kommunikativen Familienspaß für drei bis sechs Spieler. Im Mittelpunkt stehen die schön gestalteten Bildkarten. Ein Spieler schlüpft in die Rolle des Erzählers. Er beschreibt eine seiner Bildkarten und die Mitspieler suchen aus ihren Karten eine aus, die zu der Beschreibung am besten passt. Es kommt darauf an, dass der Erzähler nur Punkte bekommen kann, wenn seine Beschreibung weder zu leicht noch zu schwer ist. Die Partie endet, wenn alle Bildkarten vom Nachziehstapel aufgebraucht sind. Dixit ist geeignet für Spieler ab acht Jahren.