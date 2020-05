Museen im Rhein-Kreis : Internationaler Museumstag zum Thema Inklusion

Rhein-Kreis Der Internationale Museumstag am kommenden Sonntag steht unter dem Motto „Das Museum für alle: Museen für Vielfalt und Inklusion“, wird aber vor allem digital begangen. Das Clemens-Sels-Museum hat bereits einige Angebote ausgearbeitet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Sonntag ist Internationaler Museumstag – und der wird gefeiert. Trotz Corona. Die Häuser im Rhein-Kreis Neuss (unter anderem Kreismuseum Zons, Museum der niederrheinischen Seele in der Villa Erckens in Grevenbroich, Clemens-Sels-Museum und Feld-Haus in Neuss) sind zwar weitgehend wieder offen, aber weil es unsicher war, wann die Beschränkungen wieder aufgehoben werden, viele Museen ihre Aktivitäten per Video ins Internet transferierten, wird auch der Internationale Museumstag vor allem digital gefeiert.

Das Clemens-Sels-Museum ist wie auch die anderen Museen am Internationalen Museumstag geöffnet. Die Aktivitäten zum Thema „Inklusion“ sind aber in erster Linie digital gedacht und gemacht. Foto: Helga Bittner

Das diesjährige Motto „Das Museum für alle: Museen für Vielfalt und Inklusion“ ist für das Clemens-Sels-Museum schon lange Programm. Aus Anlass des Museumstags sind bereits bestehenden Angebote zum Thema Inklusion nun im digitalen Bereich maßgeblich erweitert worden. Drei thematische Schwerpunkte zur Inklusion wurden entwickelt.

Bei Konzeption und Umsetzung wurde mit renommierten Unternehmen und Fachleuten zusammengearbeitet, die jeweils über langjährige Erfahrungen hinsichtlich inklusiver Vermittlungsangebote für Gehörlose, Blinde und Sehbehinderte sowie Menschen mit kognitiven Einschränkungen verfügen. Das Sels-Museum sieht in den für den Museumstag entwickelten Formaten den Ausgangspunkt für eine nachhaltige Weiterentwicklung inklusiver Angebote.

Da die inklusiven Angebote sich schwerpunktmäßig mit der Kunstsammlung befassen, lenken zwei weitere Themenstränge (mit je drei Angeboten) zusätzlich den Blick auf zwei weitere bedeutende Sammlungsschwerpunkte: auf das Feld- Haus (Museum für Populäre Druckgrafik) auf der Raketenstation sowie auf die kulturhistorische Sammlung zur Geschichte in Neuss von der Steinzeit bis heute.

Viele der Angebote sind für Kinder und Familien besonders geeignet. Das gesamte Programmangebot kann ab Sonntag, 17. Mai, für zwei Wochen unter www.clemens-sels-museum-neuss.de abgerufen werden.

Erstmalig werden im Rahmen des Museumstags Gebärdensprachvideos mit Werkbesprechungen zu drei Highlight-Werken aus der Museumssammlung angeboten. Dank eines professionellen Gebärdensprachdolmetschers und eingeblendeter Untertitel können gehörlosen und schwerhörigen Menschen eine für ihre Bedürfnisse angemessene Kommunikation im Museum angeboten werden.

Und das ist erst der Anfang, denn die Mitarbeiter des Museums arbeiten bereits konkret an der Umsetzung eines visuellen Guides in Gebärdensprache für die ständige Sammlung. Die Gebärdensprachvideos wurden von Skarabee, Köln, umgesetzt, die auf das Übersetzten schriftsprachlicher Texte in Gebärdensprache und das Erstellen von Gebärdensprachvideos spezialisiert sind. Skarabee ist Mitglied im Bundesverband der Gebärdensprachdolmetscher Deutschlands (BGSD).

Inklusion für blinde und sehbehinderte Menschen bedeutet im wahrsten Sinne des Wortes die Möglichkeit, Kunst und Kultur mithilfe taktiler Medien ohne Hürden begreifen und erfahren zu können. Aber was bedeutet das in der Praxis? Das Neusser Haus hat drei Programmangebote entwickelt, die sehende Menschen dafür sensibilisieren sollen, welche Besonderheiten bei der Vermittlung von Kunst an Blinde und sehbehinderte Menschen beachtet werden müssen, und auf welchen Grundprinzipien taktile Medien beruhen.

Das Angebot umfasst Anleitungen für zwei verschiedene Arten von Tastmodellen und eine Anleitung für eine zielgruppengerechte Bildbeschreibung, die der Zuhörer dann möglichst detailgetreu nachmalen oder mit Gegenständen aus dem eigenen Haushalt – etwa Playmobil oder Lego – nachbauen kann.

Auch da möchte das Clemens-Sels-Museum perspektivisch noch einen Schritt weitergehen und ein entsprechendes Angebot für die ständige Sammlung entwickeln. Diese Programmangebote wurden in Kooperation mit Diplom Designerin Sylvia Schalley entwickelt. Die Neusserin ist Expertin für taktile Medien und hat unter anderem 15 Jahre mit und für die Deutsche Blindenstudienanstalt (blista) in Marburg gearbeitet.

Bildbeschreibungen in sogenannter Leichter Sprache bietet das Clemens-Sels-Museum kostenfrei mit Hilfe von Führungen in Leichter Sprache an, um auch Menschen mit kognitiven Einschränkungen einen besonders einfachen Zugang zu Kunstwerken zu ermöglichen. Anlässlich des Internationalen Museumstags werden nicht nur drei Werkbeschreibungen in Leichter Sprache zu bedeutenden Werken aus der Sammlung online zur Verfügung gestellt. Auch die Homepage wird dauerhaft um wichtige Informationen in Leichter Sprache erweitert. Auf drei Unterseiten – „Willkommen“, „Wie nutze ich die Seite?“ und „Was steht auf der Seite?“ – sind ab Sonntag, 17. Mai, umfangreiche Informationen zum Museum, seiner Website und zur Navigation abrufbar.

Die Angebote in Leichter Sprache wurden in Kooperation mit der Inklusionsbeauftragten der Stadt Neuss, Mirjam Lenzen, und dem Atelier Leichte Sprache entwickelt. Alle auf der Museums-Homepage bereitgestellten Texte in Leichter Sprache sind zertifiziert und haben das Prüfsiegel erhalten. Voraussetzung dafür war ein mehrstufiges Prüfungsverfahren, indem die Texte unter anderem auch von Menschen mit Beeinträchtigung auf eine gute Verständlichkeit hin geprüft wurden.

Ein witziger Spruch, Fotos von den Liebsten, ein Nachdruck des Lieblingsbildes, ein Poster der Lieblingsband oder auch des letzten Ausstellungsbesuchs: Selbst wenn das Leben immer digitaler wird, werden die eigenen vier Wände noch immer häufig mit vielerlei Schönem auf und aus Papier geschmückt. Die Weichen wurden im 19. Jahrhundert gestellt, als „bunte Bilder“ durch die Erfindung der Lithografie (Steindruckverfahren) erschwinglich wurden.

Der „Dreiklang“ zur Sammlung des Feld-Haus, das dieses Jahr im Übrigen sein zehnjähriges Bestehen feiern darf, gewährt Einblicke in die kunterbunte Welt der populären Druckgrafik. Sie wurde im 19. Jahrhundert zum festen Bestandteil der alltäglichen Lebenswelt der Menschen, ganz gleich, ob arm oder reich. Gemeinsam mit den Besuchern wirft das Feld-Haus einen Blick in die Wohnstuben vergangener Tage; es wird die Gelegenheit geboten, ein altes Brettspiel zu neuem Leben zu erwecken oder mit ausgewählten Motiven aus der Feld-Haus-Sammlung eines der wohl beliebtesten Spiele aller Zeiten zu spielen: Memory.

Die kulturgeschichtliche Sammlung hat für das Museum eine ganz besondere Bedeutung, nicht zuletzt, weil sie gewissermaßen der Vorläufer des Museums ist und beredt Zeugnis über die reiche und mehr als 2000 Jahre umspannende Geschichte der Stadt Neuss ablegt. Anlässlich des Museumstags begibt sich das Publikum mit einem Römer aufs Laufband, und kleine Besucher erkunden spielerisch die Bronze- und Eisenzeit. Diese kleinen „Audioguide-Appetithappen“ machen dann hoffentlich Lust auf mehr.

(NGZ)