Polizei-Unfallbilanz aus dem Jahr 2023 Zahl der Verkehrstoten gesunken

Am Montag stellten Landrat Hans-Jürgen Petrauschke als Leiter der Kreispolizeibehörde und Petra Bartneck als Leiterin der Direktion Verkehr in der Neusser Polizeidienstbehörde an der Jülicher Landstraße das Lagebild Verkehr mit den aktuellen Zahlen für den Rhein-Kreis Neuss vor. Auch der vom Innenministerium produzierte Film #leben mit den Statements von Angehörigen, die durch einen Verkehrstoten betroffen sind, stimmte auf das Thema ein. Die fünf Verkehrstoten im vergangenen Jahr sind alle zwischen 59 und 86 Jahre alt, die Ursachen waren ganz unterschiedlich. Im Zehn-Jahres-Vergleich sind fünf Verkehrstote der niedrigste Stand überhaupt. Die Zahlen variieren zwischen sechs (2021) und 13 (2018). Bei den tödlichen Unfällen gibt es zwei Alleinunfälle: So kollidierte ein 59-Jähriger mit seinem Fahrzeug an der B477 bei Anstel mit einem Baum. Und ein 69-Jähriger verunglückt in Neurath auf der Glück-auf-Straße mit seinem Quad. In einem Fall ist eine Fußgängerin betroffen: Eine 81-Jährige überquert auf einem Fußgängerüberweg die Salm-Reifferscheidt-Allee in Hackenbroich, wobei sie von einem Auto erfasst wird. Auch ein Motorrad ist dabei: Ein 67-jähriger Motorradfahrer weicht beim Überholen einem entgegenkommenden Fahrzeug aus und stößt anschließend mit einem weiteren entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Und auch ein Pedelec fehlt nicht: In Korschenbroich überquert ein 86-Jähriger mit seinem Pedelec die Kleinenbroicher Straße bei Roter Ampel und kollidiert dabei mit einem Auto.