Spaziergang : Ein Streifzug durch die Kleingartenanlagen

An der Gladbacher Straße in der Neusser Nordstadt sind gleich vier Kleingartenanlagen nebeneinander zu sehen. Foto: Andreas Woitschützke

Rhein-Kreis Neuss

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In der Neusser Nordstadt, in der Grünfläche zwischen Gladbacher Straße, Bockholt- und Römerstraße, sind gleich vier Kleingartenanlagen in friedlicher Nachbarschaft angesiedelt.

Das lohnt sich für einen ausgedehnten Spaziergang, keine einzige Straße muss dabei überquert werden. Und: Es sind ausreichend Parkplätze vorhanden. Mit jeweils 40 Gärten sind dort die Kleingärtnervereine „Hohle Hött“, „Nordstadt“ sowie „Grenzland“ vertreten. Der Kleingartenverein „Weissenberg“ unterhält dort 61 Gärten. Wer selbst einen grünen Daumen hat oder sich von anderen Hobby-Gärtnern inspirieren lassen will, ist dort genau richtig. Das Gelände ist weitläufig, es gibt viel in den einzelnen Gärten zu entdecken. Wenn die Temperaturen steigen, herrscht reges Treiben.

Die Schrebergartenanlage am Torfstecherweg in Gustorf ist mit 60.000 Quadratmetern die größte ihrer Art in Grevenbroich. Foto: Andreas Woitschützke

Die Anlage ist besonders interessant für Spaziergänger, die Natur genießen wollen und gerne Pflanzen oder aufwendig gestaltete Kleingärten bestaunen. Die öffentlichen Wegeflächen sind bis zum Einbruch der Dunkelheit zugänglich, die Privatgärten dürfen nur auf Einladung betreten werden (Gladbacher Straße 280, 41460 Neuss).

Der Schwerpunkt der 57 Gärten des Kleingartenvereins „Holzbüttger Haus“ liegt im Obst- und Gemüseanbau zur Eigenversorgung. Foto: Andreas Woitschützke

Mit aktuell 168 Parzellen ist der 1928 gegründete Kleingartenverein „Römerlager“ am Gnadentaler Weg die größte dieser Anlagen im Neusser Stadtgebiet. Die Besonderheit: Inmitten der Kleingartenanlage liegt der Galgenberg, eine mittelalterliche Hinrichtungsstätte. Die Anlage bietet viel Raum zum Spazierengehen. Gerade bei wärmeren Temperaturen herrscht dort reges Treiben, viele Besucher verschaffen sich auf den öffentlichen Wegen bis zum Sonnenuntergang einen Eindruck und genießen die Natur. Die Anlage wird von den Gartenfreunden vor Ort gut in Schuss gehalten. Spaziergänge mit historischem Bezug sind dort möglich. Es gibt viel zu entdecken: Nicht nur den mittelalterlichen Galgenberg, sondern auch in den Gartenparzellen stehen viele Pflanzen in Blüte. Manche Gärten inspirieren auch mit viel Deko – oder mit Gemüseanbau (Gnadentaler Weg 18, Neuss).

Dormagen

Mit 160 Gärten, die eine Durchschnittsgröße von 375 Quadratmetern haben, ist die Kleingartenanlage in Horrem bei Dormagen die größte Anlage dieser Art im Stadtgebiet. Anfang der 1990er Jahre landete das Garten-Paradies auf Platz 1 beim Bundeswettbewerb der Kleingärten. Bis heute beweisen die Gartenfreunde in Horrem einen grünen Daumen und jede Menge Feingefühl, wenn es um die Instandhaltung des Areals geht.

Das Areal bietet sich gut für einen Spaziergang an, es gibt viel zu entdecken und in den Gärten selbst einiges zu bestaunen. Die Gartenlauben sind aus Holz und Stein gebaut, für Besucher gibt es auch Bänke zum Ausruhen. Die Anlage mit großen Parzellen ist für Besucher geeignet, die gerne die Natur genießen. Die Kleingartenanlage erweist sich für Besucher als Oase der Ruhe.

Der Kleingartenverein Horrem, gegründet im Jahr 1985, führt wie andere Vereine in der Region auch eine Warteliste für Interessierte Gartenfreunde, die sich dort ihre eigene Parzelle gestalten wollen. Das Gelände ist recht weitläufig (Rudolf-Harbig-Weg 15, Dormagen).

Grevenbroich

Mit 60.000 Quadratmetern ist die Schrebergartenanlage am Torfstecherweg in Gustorf die größte ihrer Art in der Stadt Grevenbroich. Wenn die Temperaturen steigen, herrscht auf dem Areal zwischen Bend und Bahngleisen reges Treiben. Insgesamt gibt es dort mehr als 100 Schrebergärten, die in der Regel etwa 300 Quadratmeter groß sind und individuell gestaltet wurden – mit Teichen, Beeten oder kleinen Gemüsegärten. Durch das Areal führen etwa 2000 Meter lange Wege, die mit Straßenschildern ausgerüstet sind und Namen wie „Holunderweg“ tragen. Unterhalten wird das Gelände vom Schrebergartenverein Grevenbroich, der das Gelände bestens in Schuss hält. Die sehr schön gestaltete Anlage wirkt für Hobby-Gärtner inspirierend. In den vielen kleinen Gärten gibt es jede Menge zu entdecken. Das Gelände ist recht weitläufig, viele Besucher kommen bei wärmeren Temperaturen (Torfstecherweg 4, Grevenbroich).

Korschenbroich

Wenn am 1. April das Gartenjahr beginnt, sind die 163 Hobby-Gärtner des Kleingärtnervereins Korschenbroich sofort am Start. Sie halten die insgesamt 59 Gärten bestens in Schuss. Besonders empfehlenswert für einen Spaziergang ist die Gartenanlage im Mai, wenn alles prächtig blüht. Dann sind mitunter auch außergewöhnliche Pflanzen zu bestaunen. Das Areal besteht seit 1947 und verfügt auch über einen kleinen Spielplatz. Begehbar sind die vier Haupt- und Nebenwege der Anlage in Pesch abends bis 22 Uhr.

Die Hobby-Gärtner vor Ort warten in diesen ersten Frühlingstagen noch auf einen warmen Boden, erst dann wollen sie neue Pflanzen setzen. 59 Gärten hat die Anlage, sie ist freundlich gestaltet und öffentlich zugänglich. Auch ein Spielplatz ist vorhanden. Am 1. April beginnt beim Kleingartenverein Korschenbroich die Saison, dann wird gepflanzt, was das Zeug hält (Donatusstraße 69, Korschenbroich).

Kaarst

Der Kleingartenverein „Holzbüttger Haus“ existiert seit mehr als 35 Jahren. Dabei entspricht der Mythos von der „Rentnerkolonie“ nicht der Realität. Die versteckt gelegene Anlage wird von allen Generationen bewirtschaftet. Der Vorstand des Kleingartenvereins kommt den Pächtern der Parzellen entgegen. Diese sind zwischen 300 und 400 Quadratmeter groß. Der Schwerpunkt der 57 Gärten umfassenden Anlage liegt immer noch auf dem Obst- und Gemüseanbau zur Eigenversorgung.

Wer also etwas lernen will und plant, in seinem eigenen Garten Gemüse oder ähnliches anzubauen, kann hier noch etwas lernen. Die Kleingärtner sind hilfsbereit, das Areal auch für einen Spaziergang gut geeignet. Inspiriert werden kann man als Besucher dort auf alle Fälle. Das Areal liegt sehr versteckt, ist aber gleichzeitig empfehlenswert für Spaziergänger (Am Holzbüttger Haus, Kaarst).

(NGZ)