Digitale Bildung im Rhein-Kreis Nachfolger der Digitalwerkstatt bis 2025 gesichert

Vorher stehen dort sowohl inhaltliche als auch räumliche Umstrukturierungen an. Zu den Veränderungen zählt unter anderem eine verbreiterte Zielgruppe von sechs bis 18 Jahren. Das geförderte Inventar der Digitalwerkstatt übernimmt das TüftelLab, ebenso wie die von Haba nicht in Anspruch genommenen Fördergelder: Für die verbleibenden zwei Jahre wird statt der Haba-Digitalwerkstatt nun das TüftelLab mit 119.000 Euro jährlich gefördert. Die Mittel werden also umgeleitet, „sodass der Rhein-Kreis Neuss keine zusätzlichen finanziellen Risiken eingeht, gleichwohl das Bildungsangebot zunächst auf weitere zwei Jahre in neuer Kooperation und Trägerschaft gefestigt und ausgebaut werden kann“, heißt es in einer Sitzungsvorlage des Kreisausschusses. „Junge Tüftler“ stelle außerdem in Aussicht, auch das Personal der ehemaligen Haba-Werkstatt zu übernehmen.