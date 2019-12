Neusserin gewinnt Talentwettbewerb : Coenen-Mitarbeiterin unter den besten Azubis Deutschlands

Rhein-Kreis Anna Abbenhaus, erfolgreiche Absolventin eines dualen Studiums an der EUFH, wurde bei einem bundesweiten Talentwettbewerb als beste Frau ausgezeichnet.

Nach dem Abitur 2016 hat die damals 18-Jährige ein duales Studium an der Europäischen Fachhochschule (EUFH) Neuss begonnen, mit einer Ausbildung bei der Neusser Firma Coenen, die sich auf Arbeitskleidung, Arbeitsschutzausrüstung und Industrietechnik spezialisiert. Neben Uni und Arbeit im Wechsel, kamen Klausurphasen und das Durchlaufen unterschiedlicher Abteilungen im Unternehmen hinzu. Die Doppelbelastung hat sich gelohnt und Abbenhaus ist fertige Groß- und Außenhandelskauffrau mit einem Bachelorbschluss in Handelsmanagement.

Alle zwei Jahre kürt der Branchenverband in Kooperation mit der Industrie- und Handelskammer (IHK) die besten Absolventen eines dualen Studiums oder bestimmter Ausbildungsrichtungen. Abbenhaus hat die Jury von sich überzeugt geht als insgesamt Fünftplatzierte und bestplatzierte Frau hervor. Als Prämie gab es einen „iPod Touch“ und einen Gutschein für zwei „E-Learning-Kurse“ – also ein elektronisch unterstütztes Lernen.

„Eine tolle Auszeichnung, zum einen für unsere Mitarbeiterin, zum anderen aber auch für unser Unternehmen“, findet Christian Coenen. Der Urenkel des Firmengründers Peter Coenen leitet das mittelständische Familienunternehmen mit 70 Mitarbeitern und 14 Azubis, darunter zwei duale Studenten. Die Zukunft des Neusser Betriebs will Abbenhaus als kaufmännische Angestellte im Vertrieb mitgestalten. Parallel dazu macht sie ihren Master in Wirtschaftspsychologie an der FOM in Düsseldorf.