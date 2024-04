Krankenhäuser im Rhein-Kreis Neuss BSW fordert Einigung im Streit um Rheinland Klinikum

Das Bündnis Sarah Wagenknecht fordert eine Einigung von Rhein-Kreis und Stadt Neuss zur Zukunft des Rheinland Klinikums. Falsche Entscheidungen von Bundesminister Karl Lauterbach und seiner Vorgänger für das Gesundheitswesen träfen auch das Rheinland-Klinikum. Die gesundheitspolitische Agenda der Ampel-Regierung sorge dafür, dass aus den Herausforderungen durch Investitionslücken ein Kampf um den Erhalt der Krankenhäuser werde. Zudem offenbare, so das BSW, die Fusion der Krankenhäuser in Neuss, Grevenbroich und Dormagen nun, dass erheblicher Inverstitionsbedarf an allen Standorten bestehe.