Außergewöhnliche Hobbys im Rhein-Kreis Neuss : Andreas Pohl spielt Rhythmen auf der Kiste

Neuss Seit dem Frühjahr spielt Andreas Pohl ein Instrument, das in der breiten Masse eher unbekannt ist: eine Cajón. Dabei handelt es sich um ein Perkussionsinstrument, das aus Peru beziehungsweise Kuba stammt. Wie er zu seinem Hobby kam.

In Deutschland wird es häufig auch als Kistentrommel bezeichnet. Der Name spricht für sich: Wer sich das Instrument ansieht, fühlt sich an eine Kiste erinnert, auf die der Musizierende für sein Spiel Platz nimmt. Gespielt wird die Cajón für gewöhnlich allein mit den Händen. Im Gegensatz zu anderen Trommeln haben die Schlagflächen keine Fell- oder Folienbespannung. Die Schlagflächen bestehen aus Holzplatten, auf denen – ähnlich wie bei einem Schlagzeug – verschieden hohe oder tiefe Töne erzeugt werden können. Jene Vielfalt ist es auch, die den Neusser mit am meisten an seinem neuen Instrument fasziniert:„Es ist vergleichbar mit einem Schlagzeug“; erzählt er und fügt mit einem Lachen hinzu: „Nur, dass die Cajón kompakter ist und so überall einen Platz findet.“