Etwa 150000 Euro Gesamtschaden 23 Blitzeis-Unfälle im Rhein-Kreis Neuss

Das „Blitzeis“ in der Nacht zu Montag ist auch am Rhein-Kreis Neuss nicht spurlos vorbeigegangen. In der Zeit zwischen 23.30 und 6 Uhr kam es zu 23 witterungsbedingten Verkehrsunfällen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein Großteil, nämlich 14 dieser Unfälle, ereigneten sich zu Beginn der Nacht in der Zeit zwischen 23.30 und etwa 1 Uhr. Es blieb bei Blechschäden, die Gesamtschadenshöhe wird auf circa 150.000 Euro geschätzt.