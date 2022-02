Pläne im Rhein-Kreis : Kreis will Rettungswache Neuss-Süd

Acht neue Rettungswagen und zwei neue Notarzt-Einsatzfahrzeuge hat der Rhein-Kreis Ende Januar angeschafft, und damit ältere Modelle ersetzt. Die Rettungswagen verfügen alle unter anderem über elektrohydraulische Fahrtragen und EKG-Monitore. Foto: Rhein-Kreis Neuss

Rhein-Kreis In der Märzsitzung müssen die Mitglieder des Kreistags dem neuen Rettungsdienstbedarfsplan zustimmen. Um Kosten zu sparen werden die Fahrzeuge künftig vom Rhein-Kreis gemietet und nicht mehr gekauft.

Von Hansgeorg Marzinkowski

Der neue Rettungsdienstbedarfsplan steht. Im März soll er im Kreistag verabschiedet werden. Die Kreise müssen nach dem Rettungsgesetz NRW entsprechende Bedarfspläne aufstellen. Darin müssen insbesondere Zahl und Standorte der Rettungswachen sowie die Anzahl der erforderlichen Krankenwagen und Notarztfahrzeuge festgelegt sein. Die Bedarfspläne müssen spätestens alle fünf Jahre aktualisiert werden.

Aufgabe des Rettungsdienstes ist es, bei Notfallpatienten lebensrettende Maßnahmen am Notfallort durchzuführen und qualifizierten Krankentransport zu gewährleisten. Dafür stehen drei Rettungswachen in Neuss (bisher) zur Verfügung, je zwei in Dormagen, Grevenbroich und Meerbusch, sowie je eine in Korschenbroich, Jüchen, Kaarst und Rommerskirchen. Das wurde als „flächendeckend für das gesamte Kreisgebiet“ angesehen. Bisher – denn, nun kommt die zusätzliche Rettungswache im Neusser Süden hinzu. Sie ist an der K 30 zwischen Hoisten und dem Gewerbegebiet Uedesheim geplant. Die Kosten für Bau und Unterhaltung muss allein die Stadt Neuss tragen.

Info Einsatzorte der neuen Rettungswagen Wo Jeweils zwei Wagen sind in Grevenbroich und Meerbusch stationiert, jeweils einer in Korschenbroich, Jüchen und Rommerskirchen. Einer ist noch nicht vergeben. Die beiden Notarzt-Wagen stehen in Grevenbroich und Meerbusch.

Die Rettungswachen werden teilweise vom Deutschen Roten Kreuz (Grevenbroich), der Johanniter-Unfallhilfe (Meerbusch) sowie vom Malteser Hilfsdienst (Jüchen) betrieben. In Neuss sind gleich alle drei Hilfsorganisationen in den drei Rettungswachen vertreten, während die Stadt Dormagen diese mit ihrer Feuerwehr selbst bestückt. Der neue Plan berücksichtigt auch, dass es 2021 mit insgesamt 84.525 Einsätzen (Rettungswesen: 50.762, Feuerwehr: 6887 Einsätze) und Katastrophenschutz beinahe zehn Prozent mehr Einsätze gab als im Vorjahr. Während Feuerwehreinsätze um annähernd 500 zurückgingen, ist die Zunahme vor allem dem Rettungswesen geschuldet. Landrat Hans-Jürgen Petrauschke führt das auch auf den demografischen Wandel zurück: „Immer mehr ältere Bürger bedeuten auch besondere Sorgfaltspflicht.“ Und Marcus Mertens, dem für das Rettungswesen verantwortlichen Leiter des Kreis-Odnungsamtes, betont: „Wir müssen schnellstmöglich bei den Menschen sein, um ihnen zu helfen, und dabei aber auch die Rettungsgebühr günstig gestalten.“ Und so werden die acht Rettungswagen, drei Krankentransportwagen und zwei Notarzteinsatzfahrzeuge des Rhein-Kreises in Zukunft gemietet und nicht mehr angeschafft. Das habe auch finanzielle Vorteile hinsichtlich der Versicherung, die so Sache des Vermieters sei, sagt Mertens. Das wiederum sorge insgesamt für mehr Kalkulationssicherheit.