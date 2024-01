Zentrale Anlaufstelle Neue Berufsagentur für junge Menschen im Rhein-Kreis Neuss

Sabine Hustedt, Geschäftsführerin des Jobcenters Rhein-Kreis Neuss, umschreibt das Ziel so: „Wir möchten junge Menschen bestmöglich und vor allem unkompliziert unterstützen, im Anschluss an die Schule ihren Weg in Ausbildung und Beruf zu finden.“ Dafür sollten die verschiedenen Unterstützungsmöglichkeiten noch stärker aufeinander abgestimmt werden. „Kein junger Mensch soll sich in Zuständigkeiten verlaufen – die Jugendberufsagentur soll erste Anlaufstelle sein, die Hilfe aus einer Hand bietet.“ Dazu werde es Aktivitäten geben, um auf die Angebote aufmerksam zu machen. Viele junge Menschen wüssten nicht, dass und welche Hilfe sie bei der JBA bekämen.