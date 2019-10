Der Wald im Rhein-Kreis : Neue Bäume braucht der Rhein-Kreis

Rhein-Kreis Hitze- und Trockenperioden haben die ohnehin schon nicht üppige Waldlandschaft im Rhein-Kreis dezimiert. Wichtig ist es nun, Bäume zu pflanzen, die mit den Wetterbedingungen klar kommen, Pflanzen aus südlicheren Regionen.

Einer, der den Wald im Rhein-Kreis und seinen Zustand bestens kennt, ist Förster Axel Kriegler. Und der sagt: „Wir müssen jetzt Bäume anpflanzen, die die Trockenheit gut abkönnen. Bäume, die in südwestlichen Regionen gut gedeihen.“ Denn die seien wenig Wasser gewöhnt. So gehörten Fichten einfach nicht hierhin. „Das sind Flachwurzler, die sich das Wasser nicht aus dem Boden ziehen können“, erklärt Kriegler. Bäume, die Trockenheit gut abkönnten, seien unter anderem die Traubeneiche anstelle der Stieleiche oder der Spitzahorn anstelle des Bergahorns. Im Rhein-Kreis steht Mischwald, gibt es keine Monokulturen. „Wir arbeiten naturgemäß, haben eine breite Streuung von Baumarten“, erklärt der Förster.

Was Der aktuelle Waldflächenanteil im Rhein-Kreis beträgt 4800 Hektar (8,3 Prozent). Davon bewirtschaftet der Kreisforstbetrieb 332 Hektar (Kommunalwald und auch private Wälder).

Als Folge der Trockenheit vor allen in den vergangenen beiden Sommern, führt er weiter aus, hätten sich Schädlinge wie zum Beispiel der Borkenkäfer stark vermehrt. Sie schädigen die ohnehin schon geschwächten Bäume, vor allem Nadelbäume, zusätzlich. Außerdem seien vermehrt Schmetterlingsraupen wie Eichenprozessionsspinner, Schwammspinner und Goldafter an den Laubbäumen aufgetreten. Und nicht zuletzt wurden einige Baumarten durch eingeschleppte Pilze stark dezimiert. So gilt es, nicht nur den Waldanteil zu erhöhen, sondern zunächst entstandene Lücken zu schließen.