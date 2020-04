Musikschulen im Rhein-Kreis : Musikschüler bekommen Online-Unterricht

Rhein-Kreis Für Musikschüler im Rhein-Kreis gibt es mit digitalen Übungsplänen und Links Online-Unterricht.

In Zeiten der Corona-Krise setzen die öffentlichen Musikschulen im Rhein-Kreis auf Fernunterricht auch mit digitalen Medien. „Wir sehen hier zuerst eine Verantwortung für uns Musikschulen, die Schüler in den vielen Wochen zu Hause so viel wie möglich beim Üben zu unterstützen und im Rahmen unserer Möglichkeiten auch digital oder per Telefon zu unterrichten.“ Für Ruth Braun-Sauerwein, Leiterin der Musikschule im Rhein-Kreis Neuss, war dies seit Beginn der Krise eine klare Sache, ebenso wie für die benachbarten kommunalen Musikschulen in Neuss, in Meerbusch und in Dormagen. Alle Lehrkräfte haben sich innerhalb kürzester Zeit auf die Situation eingestellt und mit unglaublich viel Engagement und Kreativität Lösungen für den vorübergehenden Fernunterricht entwickelt.