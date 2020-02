Ausbildung im Rhein-Kreis : Musikschule bereitet auch auf Studium vor

Rhein-Kreis Die Musikschule Rhein-Kreis Neuss bietet für begabte Schüler auch Vorbereitungskurse für die Aufnahmeprüfung an einer Musikhochschule an.

Die genaue Zahl der erfolgreichen Absolventen kennt Ruth Braun-Sauerwein nicht. Sie weiß nur, dass die studienvorbereitende Ausbildung an der Musikschule Rhein-Kreis Neuss die jungen Leute bestens auf die Aufnahmeprüfung an einer Musikhochschule vorbereitet, denn: „Alle, die bei uns vorbereitet wurden, haben im ersten Anlauf die Aufnahmeprüfung geschafft“, sagte die Leiterin der Musikschule bei der jüngsten Sitzung des Kreiskulturausschusses.

Im Schnitt waren es drei bis fünf Jugendliche ab 14 Jahren, die die Dienste der Schule nutzen, um sich auf die höchst anspruchsvolle Aufnahmeprüfung vorzubereiten. Momentan sind es sechs Mädchen und Jungen. Die spezielle Förderung umfasse den Unterricht im instrumentalen oder vokalen Haupt- und Nebenfach sowie in Musiktheorie, die Schulung im Ensemblespiel und die Vorbereitung auf öffentliche Auftritte bei Konzerten der Musikschule und bei Veranstaltungen in den Kommunen. Die Ausbildung verlange von den jungen Leuten einen erheblichen Zeitaufwand neben der Schule.

„Voraussetzung für eine Teilnahme sind gute Fortschritte im bisherigen Instrumental- oder Vokalunterricht und eine entsprechende Begabung. Außerdem ist Durchhaltevermögen erforderlich“, sagt Sauerwein. In der Regel dauere die Vorbereitung zwei bis drei Jahre. Viele der Absolventen seien nach ihrem Studium in klassischen Orchestern beschäftigt. Anderen spielen in Rundfunkorchestern oder etwa in der Band von Helene Fischer. Damit deutet die Musiklehrerin auch das Berufsspektrum an, auf das die Musikschule vorbereitet: Tätigkeiten als Orchester-, Kirchen- und Schulmusiker sind ebenso wie Musikpädagogen, Musiktherapeuten oder Tontechniker nach dem Studium an der Hochschule möglich.