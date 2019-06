Textilindustrie am Niederrhein : Ein Fenster zur Welt der Industrie

Niederrhein Industrie, die Geschichte schreibt und Weichen für die Zukunft stellt: ein Museumsbesuch nicht nur für Nostalgiker.

Was die Region stark gemacht hat, ist in ihren Ursprüngen heute noch zu erleben – besonders gut 100 Kilometer oder eine gute Autostunde entfernt in Bocholt. Im Textilwerk, einem Industriemuseum des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, laufen sie noch, die Maschinen, die einst Exportschlager waren, zum Beispiel aus der Maschinenfabrik Franz Müller in Mönchengladbach aus den 1930er Jahren. Besucher erleben dort hautnah ein Stück industrielle Revolution mit aller technischen Faszination und den Folgen für Arbeitswelt und Gesellschaft. Das ist mehr als Erinnerung. Mit Blick auf die Digitalisierung scheint sich manche Entwicklung zu wiederholen. Zeit für einen Blick zurück – und in die Zukunft.