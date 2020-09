Mittelstandsforum in Neuss : Künstliche Intelligenz verändert die Welt

Beim Mittelstandsforum zum Thema „Quo vadis Künstliche Intelligenz?“ (v.l.): Carsten Stumpf, Ralf Zirbes, Gabriele Hühn, Marcus Koll und Moderator Tom Hegermann, im Vordergrund Aufnahmeleiter Detlef Sauerborn. Foto: Andreas Woitschützke

Rhein-Kreis Beim Mittelstandsforum der Wirtschaftsförderung Neuss diskutierten Experten am Dienstagabend über die Frage „Quo vadis Künstliche Intelligenz?“. Dabei ging es um Chancen, Grenzen und die Frage, wo KI schon Alltag ist.

Der Name klingt so schön nach Zukunft: Deep Blue. dabei ist es eigentlich die Vergangenheit. 1996 bezwang der Schachcomputer den damals amtierenden Weltmeister Garri Kasparow, ein Jahr später legte das Rechensystem aus dem Haus IBM nach. Es war ein bisschen Science Fiction in der Realität, doch längst ist Künstliche Intelligenz (KI) weiter, als es Deep Blue damals war. Die schlechte Nachricht: Im Schach gibt es kaum eine Chance gegen sie. Die gute: Spielt man gegen dieselbe KI zum Beispiel Mühle oder soll sie Verkehrsschilder unterscheiden, hat sie keine Chance gegen den Mensch. Denn KI funktioniert bislang nur in genau definierten Grenzen. Das ist ein zentraler Punkt, der beim von der Wirtschaftsförderung Neuss organisierten Mittelstandsforum am Dienstagabend deutlich wurde. Experten diskutierten dabei über das Thema „Quo vadis Künstliche Intelligenz?“.

Gabriele Hühn, Leiterin Strategie am Fraunhofer-Institut für Intelligente Analyse und Informationssysteme mit Sitz in St. Augustin, führte in das Thema ein und zeigte, welche Möglichkeiten KI heute schon bietet. Dabei lenkte sie den Blick insbesondere auf Sprach-, Bild- und Textanalyse. Ein Beispiel: Reden aus dem sächsischen Landtag werden im Livestream in Echtzeit in Text zum Mitlesen übersetzt. „Das Besondere: Sogar der Dialekt wird erkannt“, sagt Hühn. Sprachassistenzsysteme seien derzeit zum Beispiel im Finanz- und Versicherungswesen gefragt, in der Industrie können sie zum Beispiel per Sprachnachricht über Anlagenverfügbarkeit oder Kapazitätsauslastung informieren. Das, was viele von Amazons Sprachassistentin Alexa von zu Hause bereits kennen, ist die Zukunft. Bei Amazon dient das ebenfalls auf KI-Technologie basierende Angebot natürlich nicht nur dazu, den Alltag angenehmer zu machen. Es soll auch helfen, Kunden besser zu verstehen und zielgerichtet Produkte und Services anzubieten. Am Ende geht es immer um neue Geschäftsmodelle, darum, Ressourcen effizient zu nutzen, Marktvorteile zu schaffen – kurzum: ums Geldverdienen. Und das gilt nicht nur für Marktgiganten wie Amazon, sondern auch für kleine und mittlere Unternehmen, auch wenn KI dort für manchen noch Science Fiction zu sein scheint. Aber das war sie für Schachweltmeister Garri Kasparow ja auch einst. Hühns Botschaft am Ende des Mittelstandsforums: Es gibt keinen Wirtschaftsbereich, den KI nicht betrifft. Vor allem aber: Sie wird jeden Wirtschaftsbereich verändern.

Info Diskussion bei Facebook und YouTube zu sehen Mittelstandsforum Die Veranstaltung fand wegen der Corona-Pandemie „digital“ statt. Die Referenten trafen sich in den Räumen der Sparkasse Neuss. Die Übertragung erfolgte im Internet. Internet Das Mittelstandsforum ist auf dem YouTube-Kanal sowie der facebook-Seite der Wirtschaftsförderung Neuss weiterhin zu sehen.