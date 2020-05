Unternehmen im Rhein-Kreis Neuss : Studie fühlt den Puls der Wirtschaft in der Krise

Rhein-Kreis Wie hart die Folgen der Pandemie für die Wirtschaft ganz konkret in der Region sein werden, ist noch unbekannt. Valide Daten und Einschätzungen aus erster Hand soll das „Mittelstandsbarometer Rhein-Kreis 2020“ liefern, eine Umfrage bei 500 von insgesamt rund 20.000 Unternehmen im Kreisgebiet.

Nach Abschluss der Befragungen sollen die Ergebnisse am 8. September vorliegen. Seit dem Start des Mittelstandsbarometers 2008 war die ermittelte Stimmungslage bei den hiesigen Unternehmen nur drei Mal schlechter als im Bundesdurchschnitt. In jüngster Zeit jagte der regionale Geschäftsklimaindex in der Regel von einem Allzeithoch zum nächsten. Und nun? Absturz in der Corona-Krise?

Auch Proios macht Hoffnungsschimmer aus: „Die Eigenkapitalausstattung der hiesigen Unternehmen ist so gut wie nie zuvor in den vergangenen 25 Jahren, die Industrie ist besonders stabil, das Zahlungsverhalten noch gut.“ Um Unternehmen durch die Krise zu helfen, hat die Sparkasse Neuss, so deren Direktor für Kommunikation, Stephan Meiser, in den vergangenen acht Wochen Existenzsicherungsmittel in Höhe von 31,5 Millionen Euro bewegt. Davon entfallen 16 Millionen Euro auf Fördermittel, für deren Bewilligung die Sparkasse die Bonitätsprüfung übernimmt, und 11 Millionen Euro auf ausgesetzte Ratenzahlungen für Kredite und Hypotheken. „Förderprogramme mit neuen Krediten sind ja kein Allheilmittel“, sagt Meiser. Unternehmen, die stark von laufenden Umsätzen leben, bräuchten direkte Erleichterung, etwa durch Raten, die erst einmal nicht gezahlt werden müssen. Weitere 4,5 Millionen Euro habe die Sparkasse an individuellen Krediten in Fällen zur Verfügung gestellt, in denen Unternehmen die Kriterien für öffentliche Förderprogramm nicht erfüllen. Wie wirksam die Hilfen sind, muss sich noch zeigen. Das Mittelstandsbarometer könnte erste Hinweise geben. Insolvenzzahlen sind wegen der ausgesetzten Insolvenzantragspflicht derzeit nur wenig aussagekräftig.