Rhein-Kreis Neuss: Mitglieder stimmen Fusion der diakonischen Werke zu

Rhein-Kreis Neuss Die Fusion ist perfekt. Die Mitglieder der Diakonie Neuss und des Diakonischen Werks im Rhein-Kreis teilten in einer gemeinsamen Sitzung die Überzeugung der Vorstände, dass die Verschmelzung die beste und zukunftsfähigste Lösung für die beiden Werke der evangelischen Kirche im Rhein-Kreis ist.

In Anwesenheit eines Notars stimmten sie am Dienstagabend in Korschenbroich dem Vertragswerk zu, das - nach 18-monatiger Diskussion - einen kreisweit tätigen Wohlfahrtverband mit 1000 Mitarbeitern entstehen lässt.