Feuerwehren im Rhein-Kreis Neuss Michael Wolff aus Jüchen ist neuer Kreisbrandmeister

Michael Wolff ist Jüchener. 1989 trat er der Freiwilligen Feuerwehr vorbei, er war im Löschzug Hochneukirch aktiv. 1992 machte er sein Hobby zum Beruf: Er wurde Angestellter bei der Flughafenfeuerwehr in Düsseldorf, wo er die Laufbahn vom Auszubildenden bis zum Wachabteilungsleiter einschlug. Danach arbeitete Wolff als feuerwehrtechnischer Beamter – zuerst in Neuss, dann in Grevenbroich, wo er stellvertretender Amtsleiter und Leiter der Abteilung „Vorbeugender Brandschutz“ war. 2020 übernahm er die Leitung der Kreisleitstelle des Rhein-Kreises Neuss. Michael Wolff ist verheiratet und Vater eines Sohnes. In seiner Freizeit engagiert er sich in der Jägerkapelle Hochneukirch. „Michael Wolff verfügt über eine breite und langjährige Erfahrung in den verschiedenen Einsatzbereichen des Feuerwehrdienstes und über alle Voraussetzungen für dieses Amt. Er genießt hohe Wertschätzung in Fachkreisen und darüber hinaus. Ich bin überzeugt, dass er als Kreisbrandmeister hervorragende Arbeit leisten wird“, betont Landrat Hans-Jürgen Petrauschke.