Vorstandsmitglieder aus dem Rhein-Kreis Neuss : Neue Impulse für Metall- und Elektroindustrie

Im Einsatz für die Unternehmerschaft Metall- und Elektroindustrie: Hauptgeschäftsführerin Kirsten Wittke-Lemm (3.v.l.), Ralf Wimmer (stellvertretender Hauptgeschäftsführer, l.) und Marcus Miertz (3.v.r.) mit den beiden stellvertretenden Vorsitzenden Oliver Hommel (2.v.l.) und Andreas Krüger (2.v.r) sowie dem neuen Vorsitzenden Geoffrey Weisner (r.). Foto: Unternehmerschaft Niederrhein

Rhein-Kreis/Krefeld Der Vorstand der Unternehmerschaft Metall- und Elektroindustrie Niederrhein geht in neuer Zusammensetzung in die Zukunft. An der Spitze folgt Geoffrey Weisner auf Marcus Miertz.

Marcus Miertz hat die Leitung der Unternehmerschaft Metall- und Elektroindustrie Niederrhein aus der Hand gegeben. Weil der bisherige Geschäftsführer der Pfeiffer ChemieArmaturenbau GmbH in Kempen nach 24 Jahren am Niederrhein eine neue berufliche Herausforderung bei der Konzernmutter in Frankfurt angenommen hat, verlagert er auch seinen privaten Lebensmittelpunkt an den Main und hat sich daher nicht mehr zur Wiederwahl gestellt. Nachfolger von Miertz wird Geoffrey Weisner.

Der kaufmännische Leiter der Lemken GmbH und Co. KG in Alpen ist einstimmig zum neuen Vorsitzenden der Unternehmerschaft Metall- und Elektroindustrie Niederrhein gewählt worden und will sich dafür stark machen, dass die attraktive Branche der Metall- und Elektroindustrie am Niederrhein weiterhin zukunftssicher bleibt – getreu des persönlichen Wahlspruchs seines Vorgängers „Wer nicht gestaltet, wird gestaltet“.

In der Mitgliederversammlung ist Oliver Hommel (Alunorf, Neuss) als stellvertretender Vorsitzender bestätigt worden. Zudem neu als stellvertretender Vorsitzender im Amt ist das Vorstandsmitglied Andreas Krüger (Pierburg, Neuss). Weitere Vorstandsmitglieder sind Thomas Dirk Grabowski (Ruhfus Systemhydraulik GmbH, Neuss), Michael Schmidt (Siemens Mobility, Krefeld) und Stefan Ziemes (Siempelkamp Maschinenfabrik, Krefeld).

(NGZ)