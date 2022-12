Innovative IT-Firma aus Meerbusch mit Vorliebe für Bienen Wie man am Arbeitsplatz Zeit sparen kann

Was es nun mit den Bienen im Firmennamen auf sich hat: „Wir haben nach etwas Bildlichem gesucht“, erklärt Garske. Bienen seien „fleißig, sympathisch, nützlich, hierarchiefrei und selbstorganisiert.“ Bei „hum“ handelt es sich um das englische Wort für „summen“, was etwas Aktives in den Firmennamen bringen solle.