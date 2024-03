Siegerehrung im Quirius-Gymnasium Neuss Elf Mathe-Asse siegen im Kreiswettbewerb

In einer Feierstunde im Neusser Quirinusgymnasium zeichnete Landrat Hans-Jürgen Petrauschke jetzt die Preisträger des 36. Mathematikwettbewerbs des Rhein-Kreises Neuss ausgezeichnet. 49 erfolgreiche Schülerinnen und Schüler nahmen ihre Urkunden entgegen. In seiner Begrüßung betonte Petrauschke, dass Mathematik eine Schlüsseltechnologie sei und würdigte das Engagement der jungen Mathe-Talente. „Wer Mathematik versteht, erkennt Zusammenhänge und das habt ihr bereits verstanden – ebenso wie die Tatsache, dass Mathematik begeisternd und spannend sein kann“, sagte er und fuhr fort: „Wir brauchen kluge Köpfe und innovative Ideen und ich sehe unserer Zukunft mit so viel jugendlichem Potential voller Zuversicht entgegen.“ Seit 1988 gibt es den Mathematik-Wettbewerb des Rhein-Kreises, der vom regionalen Bildungsbüro ausgerichtet wird und sich mittlerweile an alle Jahrgangsstufen von der fünften Klasse bis zur Oberstufe richtet. Insgesamt 158 junge Mathe-Asse waren in der Vorrunde angetreten. Die Besten errangen schließlich auf Kreisebene 20 dritte, 18 zweite und 11 erste Plätze. Als Erstplatzierte erhielten Urkunde und Kinogutschein: Sina van Rijn, Theresa Berweiler, Anton Wiesen, Jule Andretzky, Franka Wilczek, Anton Tianhe Zhang, Yichen Wu, Haoze Li, Benjamin Yu, David Teng und Florentin Pathe.