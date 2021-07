Nach Schulleiterwechsel und Spannungen im Kollegium in Neuss : Gymnasium Marienberg – Leiter der Schulpflegschaft legt Amt nieder

Tilman Latzel, seit 2019 Leiter des Gymnasium Marienberg, nimmt in einem Brief zu seinem Ausscheiden aus dem Amt Stellung. Foto: Olaf Gruschka

Neuss Das Gymnasium Marienberg kommt nicht zur Ruhe. Der scheidende Schulleiter erklärt sich in einem Brief an Schülerinnen und Lehrer. Über die Spannungen verliert er dabei kein Wort. Personelle Veränderungen gibt es jedoch auch in der Schulpflegschaft.