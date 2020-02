Rhein-Kreis : LVR fördert Kulturprojekte im Kreis mit 80.000 Euro

Rhein-Kreis Der Landschaftsverband Rheinland unterstützt in diesem Jahr einige Projekte im Rhein-Kreis im Rahmen der regionalen Wirtschaftsförderung.

Und auch der Rhein-Kreis hat verkündet, welche Kulturprojekte gefördert werden. So wird die Theaterreihe Theater im Museum des Museum Villa Erckens in Grevenbroich mit 2500 Euro bezuschusst. Die Jazz-Reihe „Blue in Green“ des Kulturforums Alte Post in Neuss wird mit 1500 Euro unterstützt. Die Dorfgemeinschaft Hülchrath erhält 1000 Euro als Unterstützung für die Wiedererrichtung des Giebelkreuzes der Sebastianuskirche. Ein Workshop im Rahmen der Niederrhein Musikfestival wird mit 1000 Euro gefördert.