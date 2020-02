Lossprechung im Rhein-Kreis Neuss : Junge Kfz-Profis starten in die Zukunft

Rhein-Kreis 45 Gesellen standen jetzt bei der Lossprechung der Kfz-Innung Rhein-Kreis Neuss im Mittelpunkt.

Drei Gesellen freuten sich im Foyer des Rheinischen Landestheaters in Neuss ganz besonders. Es gab nämlich gleich drei Jahresbeste, die punktemäßig äußerst eng beieinander lagen: Florian Berghaus aus Köln, der seinen Beruf beim Autohaus Louis Dresen GmbH in Neuss erlernt hat, Marc-Philip Breuer aus Grevenbroich (Ausbildungsbetrieb: Auto Breuer GmbH in Grevenbroich) und Migel Geraldes Santos aus Mönchengladbach (TechnoCargo Logistik in Neuss).