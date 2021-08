Wirtschaft im Rhein-Kreis : Logistik – die Schnittstelle für Wachstum

Rhein-Kreis Die „trimodale Lösung“ – also die Einbeziehung der drei Verkehrsträger Schiff, Bahn und Lkw – wird für Logistik-Unternehmen immer wichtiger. Warum das so ist, wurde jetzt im Mobilitätsausschuss des Kreises deutlich.

Das muss sich ändern, ist Klann überzeugt, auch aus Klimaschutzgründen. Während ein Güterzug 17 Gramm CO 2 -Emission pro Tonne und pro Kilometer produziert, das Schiff 30 Gramm pro Tonne, landet der Lkw weit abgeschlagen mit 111 Gramm pro Tonne und pro Kilometer. So freut es den Referenten, dass sich Neuss neben Duisburg und Köln zum bedeutenden Umschlagplatz für China-Verkehre auf der Schiene entwickelt hat. Aktuell werden pro Woche drei Direktzüge abgefertigt, die bis zu 90 Standardcontainer pro Zug transportieren und für die 11.000 Kilometer zehn bis elf Tage benötigen. Sie sparen 65 Prozent der Kosten im Vergleich zur Luftfracht, verkürzen den Seeweg – etwa 40 Tage bis Hamburg – und emittieren 25 mal weniger CO 2 . An den Vortrag schloss sich eine lebhafte Diskussion an: Selbst heutige Güterverkehrszahlen auf der Schiene sind bei der politisch geforderten Ausweitung des Personenverkehrs nicht realisierbar. Zu diesem Einwand hatte Klann einen ganzen Forderungskatalog: Keine weitere Reduktion des Schienennetzes, Reaktivierung alter Gleisanschlüsse, Forcierung des Ausbaus mit Fahrdraht (bisher 61 Prozent) auf mindestens 70 Prozent, Überholvorgänge müssen optimiert, Umschlagsanlagen für den trimodalen Verkehr ausgebaut werden. „Wenn wir weiter so wie heute etwa im Konsumgüterbereich leben wollen, müssen wir das schnellstens in die Planung nehmen“, fordert der Experte.