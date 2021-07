Landwirtschaft im Rhein-Kreis Neuss : „Fläche ist einfach nicht vermehrbar“

Info

Was Der Löss gehört weltweit zu den fruchtbarsten und ertragsreichsten Böden überhaupt. Er ist vom Wind verfrachtetes, staubartiges Bodenmaterial. Die Partikel sind viel feiner als Sand, aber gröber als Ton. Daher kann der Lössboden viel Wasser und Nährstoffe aufnehmen und auch für die Pflanzen verfügbar speichern, was eben nicht nur in regenarmen Zeiten von großer Bedeutung ist.