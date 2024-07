LVR veröffentlicht Leistungsbilanz Landschaftsumlage: Rhein-Kreis bekommt mehr heraus, als er einzahlt

Dass sich der LVR für den Rhein-Kreis auszahlt, wie es in einer am Mittwoch verbreiteten Mitteilung heißt, hat aber auch mit seinen Einrichtungen zu tun. Als Arbeitgeber beschäftigt der Verband alleine 82 Menschen im Rhein-Kreis, die im LVR-Klinikverbund beziehungsweise im LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen tätig sind. Der LVR fördert kreisweit 879 Schwerbehinderte, bietet in Förderschulen 202 Plätze, sichert 1721 Plätze für „Wohnen in besonderen Wohnformen“ ab und betreibt acht Koordinierungs- und Beratungsstellen.