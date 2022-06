Kongress in der Stadthalle Neuss : Drei Mal „F“ für die Mobilität

Als Gastgeber des Mobilitätskongress für den Rhein-Kreis betonte Landrat Hans-Jürgen Petrauschke den Wert der Revier-S-Bahn. Foto: PSB/SVEN VUELLERS FOTOGRAFIE

Rhein-Kreis Verkehrsministerin Ina Brandes sprach beim Mobilitätskongress in der Stadthalle Neuss über drei Schlüsselbegriffe mit „F“. Am Ende gab sie sogar ein Versprechen .

Der Revierknotenvorsitzende Infrastruktur und Mobilität, Kreisdirektor Dirk Brügge, befindet sich in Quarantäne. Folglich musste der Moderator beim Mobilitätskongress in der Neusser Stadthalle, der Aachener Journalist Patrick Nowicki, Landrat Hans-Jürgen Petrauschke bitten, seinen „Vertreter zu vertreten“. In dem Kongress ging es dezidiert um das rheinische Revier. Thema des Tages und Motto der Veranstaltung: „Gemeinsam Mobilität gestalten!“

In seinem Grußwort forderte der Landrat nachdrücklich: „Dazu muss die S-Bahn Rheinisches Revier erschlossen werden.“ Im übrigen gelte es, genau zu schauen, was in die Zeit passt – und was möglich ist. Denn: „Das, was wir heute planen, ist nicht endgültig.“

Die nordrhein-westfälische Verkehrsministerin Ina Brandes setzte in ihrer Rede drei „F“ in den Mittelpunkt. Erstens Finanzierung, die sei in aller Regel gesichert, erklärt sie und fügt – zweitens – Fachkräfte hinzu: „Darum müssen wir uns als Regierung zusammen mit allen Akteuren verstärkt kümmern.“ : Besondes wichtig – und das dritte F – ist sind aus ihrer Sicht flotte Genehmigungen. Mit Betonung auf flott. „Nachhaltige Infrastruktur wie Schiene und Radwegebau muss erheblich beschleunigt werden.“ Dazu müsse pragmatisch nach Lösungen gesucht werden, die schnell umsetzbar sind. Zum Ende ihrer Rede versprach die Ministerin: „Solange ich in der Regierung bin, werde ich aufs Tempo drücken“.

Bodo Middeldorf, der Geschäftsführer der Zukunftsagentur „Rheinisches Revier“ in Jülich, betonte, dass die Mobilität gerade in einer Region, die durch den Kohleausstieg zur „größten Landschaftsbaustelle Europas“ wird, eine sehr zentrale Rolle spielt. Die Zukunftsagentur wird die Vorarbeiten des Revierknotens, der aufgelöst wurde, übernehmen.

Was bereits möglich ist, zeigte in einem Vortrag auf Englisch Pekka Komu, der Vorsitzende der finnischen Regionalregierung Päijät-Härne, am Beispiel der Stadt Lahti. Seit 1970 kümmert sich die Wintersportstadt um den Umweltschutz, als erste Stadt weltweit, und will schon 2025 klimaneutral werden. Prompt wurde die Stadt im vergangenen Jahr „grüne Hauptstadt Europas“. 72 Prozent der Einwohner tragen den Umweltgedanken aktiv mit.

Das war das Stichwort für Professor Matthias Kowald, der das Mobilitätslabor der Hochschule RheinMain in Wiesbaden leitet. Er stellte in einem interessanten Vortrag vor, wie sich das Verhalten zur Mobilität verändern muss. Der Nachmittag stand Workshops mit anschließenden Diskussionen zur Verfügung.

