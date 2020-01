Rhein-Kreis Neuss als Vorbild : Pflegefinder-App des Kreises landesweit im Einsatz

Rhein-Kreis Fünf Service-Apps hat der Rhein-Kreis in den vergangenen Jahren entwickelt und sie immer wieder anderen Kommunen kostenfrei zur Verfügung gestellt. Seit Dienstag nun greift auch das Land auf das Know-how der Kreisverwaltung zurück.

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann stellte in Düsseldorf gemeinsam mit Landrat Hans-Jürgen Petrauschke den „Heimfinder NRW“ vor. Die neue App und die dazugehörige Internetseite sollen die Suche nach einem freien Pflegeplatz erheblich erleichtern, wie Laumann betonte. Aufgezeigt werden freie Plätze sowohl in der Dauer- als auch in der Kurzzeitpflege. Bis jetzt, denn eine Erweiterung auf freie Plätze in Tagespflegeeinrichtungen sei für weitere Versionen geplant, heißt es in einer Pressemitteilung. Da kann die Pflegefinder-App des Rhein-Kreises, die bei ihrer Einführung 2017 noch „Heimfinder-App“ hieß, mehr: Denn über sie wird auch angezeigt, wo es im Rhein-Kreis Tagespflegeplätze und ambulante Pflegedienste gibt. „Allerdings“, schränkt Kreissprecher Reinhold Jung ein, „werden dabei keine freien Plätze in den Einrichtungen gemeldet, sondern es handelt sich dabei um eine reine Übersichtskategorie.“ Angaben finden Nutzer über die aktuelle Lage in allen 46 Pflegeheimen des Rhein-Kreises. 9100 Menschen (Stand September 2019) haben die Pflegefinder-App des Rhein-Kreises bereits genutzt, 1200 haben sie installiert.