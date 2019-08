Ensemble im Rhein-Kreis : Land NRW fördert Musiker mit insgesamt 300.000 Euro

Rhein-Kreis Neuss Die Deutsche Kammerakademie Neuss (DKN) sowie Das Kleine Konzert und die Rheinische Kantorei Knechtsteden bekommen einen Zuschuss.

Die Deutsche Kammerakadamie Neuss (DKN) wird in den nächsten drei Jahren vom Land NRW mit 150.000 Euro gefördert. Die gleiche Summe erhalten auch die beiden Ensembles Rheinische Kantorei und Das Kleine Konzert.(als Orchester), die als Ensembles in Residence beim Festival Alte Musik Knechtsteden fungieren.

Für die Fördermaßnahme im Zuge der Stärkungsinitiative Kultur des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft NRW für professionelle, freie Musikensembles in NRW werden erstmals insgesamt 22 Gruppierungen unterstützt, die in einem umfangreichen Bewerbungsverfahren aus Formationen von alter und neuer Musik über Kammermusik bis hin zu Jazz und Elektronischer Musik von einer Fachjury ausgewählt wurden.

Mehr als 2,7 Millionen Euro hat das Land in dieses Programm investiert. Die höchste Fördersumme beträgt 240.000 Euro (l’arte del mondo, Leverkusen), die niedrigste 39.240 (momentum, Köln). In der Regel erstreckt sich die Förderung auf drei Jahre, die unterschiedlichen Summen, so heißt es vom Ministerium, hätten vor allem mit der unterschiedlichen Größe der Ensembles zu tun.

Jedes Ensemble (insgesamt rund 100) hatte sich mit konkreten Projekten beworben. Was sich davon mit der Förderung umsetzen lässt, wird die DKN mit Orchestermanager Martin Jakubeit nach der gerade gestarteten Sommerpause überlegen. Hermann Max, Gründer und Leiter von Das kleine Konzert und der Rheinischen Kantorei, will die Unterstützung vor allem in „Großprojekte wie zum Beispiel ein ganzes Telemann-Weihnachtsoratorium aus einem Pasticcio mit bisher in Archiven verborgenen Kantaten, oder die Opern ,Die unglückselige Cleopatra’ von Johann Matheson oder ,Fredegunda’ von Reinhard Keiser“ stecken. Diese Werke, so erklärt Max weiter, könnten nun von der Neuedition bis zur Konzertaufführung und CD-Produktion geplant werden.