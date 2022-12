Kulturzentrum Sinsteden Eintauchen in die virtuelle Realität

In drei eigens dafür vorgesehenen Räumen ist diese verblüffende Medienkunst nun im Kulturzentrum Sinsteden ausgestellt. Und wer will, bekommt dort ab Donnerstag, 8. Dezember, mit einer VR-Brille ausgestattet, nähere Einblicke. „Eine Chance für die Kunst“, sagt Beate Gärtner, „weil auf diese Weise verschiedene Zwischenebenen erfahrbar gemacht werden.“ An Vorschusslorbeeren hat es keinen Mangel, wenn von einer künstlerischen Gattung gesprochen wird, die sich immer stärker etabliere. Die Räume sind in der Reihenfolge „von analog bis individuell“ eingerichtet. Manche Begriffe sind jedem PC-Nutzer durchaus vertraut, andere sind Neuland. Zunächst werden also die Kunstwerke in Raster zerlegt und bewahren so ihren körperlichen Bezug. Das gilt für Petrischalen ebenso wie für einen von oben per Drohne gefilmten Rasen. In der zweiten Station geht es um Zwischenräume in der Cloud, wobei Augmented Reality (Erweiterte Realität) per Handy gefilmt wurde und beispielsweise von einer Wiese abzuscannen ist. So wurden 88 Gebilde von der sommerlichen Wiese in Sinsteden gesammelt und ausgedruckt. Die „Cloud“ bedarf einer Erklärung: Aus Skizzen, die bei den sommerlichen Versuchen im offenen Studio entstanden sind, wurde eine Werkreihe entwickelt. Sie kann überall, also auch in Räumen, platziert werden. Dafür QR-Codes scannen und die Links öffnen.