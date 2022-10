Theater am Schlachthof in Neuss : Liedermacher Eddy Schulz präsentiert „Enttäuschung“

Neuss Die Premiere ist bereits ausverkauft, weitere Termine stehen an: Am Freitag, 14. Oktober, 20 Uhr präsentiert Liedermacher Eddy Schulz sein neues Programm im Theater am Schlachthof (TaS).

„Eine einzige Enttäuschung“ heißt der Veranstaltungstitel. Was dahinter steckt? Eddy Schulz möchte mit viel Wortwitz und im popmusikalischen Gewand die „größten Enttäuschungen unserer Zeit“ aufzeigen. Erwartungen soll diese Ankündigung jedoch nicht wecken, heißt es, da diese natürlich enttäuscht werden. Bei seinem selbstironischen und sarkastischen Programm wird Eddy Schulz von Tim Steiner an der Gitarre und Hanno Kerstan an der Cajon begleitet. „Eine einzige Enttäuschung“ ist das Nachfolgeprojekt der seit 2012 bestehenden Band „Sandgetriebe“ mit Benny Sand, Tim Steiner und Hanno Kerstan. Eddy Schulz selbst ist am TaS als musikalischer Leiter und Darsteller in vielen erfolgreichen Musiktheaterproduktionen zu sehen und zu hören gewesen (unter anderem Foxtrott auf dem Drahtseil, Echo der Flüsse, Billboard, etc.).

Die Premiere von Eddy Schulz im TaS ist bereits ausverkauft. Foto: J. Ritters