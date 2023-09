Kloster Knechtsteden Trauer und Abschied beim Festival Alte Musik

So musste auch die Kantate „Komm, du süße Todesstunde“ (BWV 161) erlebt werden. In Weimar 1715 geschrieben, sagt auch sie der „Welt, gute Nacht“. Die Kantate „Gott ist mein König“ (BWV 71) zur Ratswahl 1708 in Mühlhausen wurde im Orchester Das Kleine Konzert mit drei Barocktrompeten und Pauke zur mehrchörigen grandiosen Festmusik. Auch die zweiteilige Kirchenkantate „Ich hatte viel Bekümmernis“ (BWV 21), erstaufgeführt 1714 in Weimar, ragt aus Bachs Kantatenschaffen heraus, und das nicht nur wegen ihrer Länge, die eine Aufführungszeit von über 40 Minuten beansprucht. Es ist vermutlich die Lieblingskantate des Johann Sebastian, jedenfalls was die Häufigkeit seiner Aufführungen betrifft: An Dramatik und Intensität ist sie den Passionen verwandt: Trotz Seufzermotiven und Tränenströmen wandelt sich die Stimmung in Trost und Heilsgewissheit.