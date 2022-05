Konzert im Rhein-Kreis : Pianistin beeindruckt ihr Publikum

Die Pianistin Aleksandra Mikulska gab bereits zum sechsten Mal im Dycker Hochschloss ein Konzert. Foto: Staniek

Rhein-Kreis Bereits zum sechsten Mal gestaltete die Pianistin Aleksandra Mikulska (41) ein Dycker Schlosskonzert mit einer Klaviermatinee – und es spricht für sie, dass der schöne Saal im Hochschloss ausverkauft war.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Hansgeorg Marzinkowski

Die in Warschau geborene Polin lebt seit 1997 in Deutschland, engagiert sich für den kulturellen Brückenbau zwischen Deutschland und ihrem Heimatland, besonders aber als Präsidentin der Chopin-Gesellschaft für die Förderung der Musik Frédéric Chopins. Gleichwohl begann sie auf Schloss Dyck – quasi zum Einspielen – mit zwei einsätzigen Sonaten von Domenico Scarlatti, bevor sie das Variationenwerk über ein Menuett von Jean Pierre Duport, das Wolfgang Amadeus Mozart 1789 in Berlin schrieb, folgen ließ.

Die Schönheit und formale Kultur dieses vollendeten Spätwerkes würdigte die Pianistin ebenso vollkommen. „Mein Programm umfasst mehrere Stilepochen“, hatte die auch als Diplom-Musiklehrerin ausgebildete Klavierdozentin – sie unterrichtet als Professorin in ihrem Fach an der Carl-Maria-von-Weber-Hochschule für Musik in Dresden – in ihren ausführlichen Einführungen gesagt. So war die „Ungarische Rhapsodie Nr. 11“ von Franz Liszt keineswegs eine Überraschung. Eine rhythmisch freie Introduktion lässt von Zymbal-Phrasen träumen, bevor wuchtige Passagen und ein ungestümes Czárdás-Finale das Instrument an seine Grenzen führte.