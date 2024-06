Einziges Gastspiel in der Region 2024 in Krefeld Die neue Wunderwelt des Circus Roncalli

Keith Haring, Frida Kahlo, Picasso und Henri Toulouse-Lautrec an einem Abend in einem Theater, das schafft nur ein Bernhard Paul: Der Erfinder und Direktor des Circus Roncalli erschafft mit seinem neuen Programm „ARTistART“ einmal mehr magische Welten. Weltbekannte, ikonische Bilder und Motive verschmelzen in der Manege des Zirkus-Theaters mit spektakulärer Artistik und charmanter Clownerie zu einem rundum familientauglichen Gesamtkunstwerk.