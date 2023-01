Veranstaltungen im Rhein-Kreis Neuss Dycker Schlosskonzerte mit Großprojekten

Das Konzertangebot solle in diesem Jahr nämlich erweitert- und somit auch für neue Zielgruppen und Mitglieder interessant gemacht werden. Dabei seien vor allen Dingen zwei größere Projekte zu nennen. Im Rahmen eines Open-Air-Events am Pfingstsonntag, 28. Mai, soll beispielsweise die Rotarier Jazzbigband auftreten. Und am Samstag, 1. Juli, sind die „Räuber“ zu Gast. Die Veranstalter rechnen, damit, dass dies ein Großereignis wird, das vor dem Schloss stattfinden soll.