„Night in White Satin“ in Neuss Ein Konzert wie eine Achterbahnfahrt

Eingeladen zur „Night in White Satin – Welthits im Orchestersound“ hatte der Verein Himmelblaue Traumfabrik, der Kinder und Jugendlichen in sozialer Not, Hilfe und Unterstützung anbietet. Die Einnahmen des Charity-Konzerts gehen zugunsten der Projekte des Vereins, wie beispielsweise die Offene-Tür-Barbaraviertel, die Evangelische Jugendeinrichtung „Hai-Five“ oder dem Sozialdienst Katholischer Frauen. „Seit einem Jahrzehnt teilen wir unter unserem Motto ,Kindern ein Lächeln geben‘ besondere Begegnungen und Erfahrungen“, sagte Christine Baumeister in ihrer Begrüßung, denn die Himmelblaue Traumfabrik feiert in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen. Die „Night“, wie das Konzert von den derzeit 18 engagierten Damen liebevoll genannt wird, jährte sich allerdings „erst“ zum neunten Mal, da sie während der Pandemie einmal ausfiel.