Veranstaltung in Neuss Zwei Ausnahme-Künstler zum Start der Zeughauskonzerte

Die Zeughauskonzerte feierten am Freitagabend ihren Saisonstart. Von wegen „feierten“: Der Besuch ließ arg zu wünschen übrig, viele Reihen waren nur dürftig besetzt. Da die Anzahl der Abonnenten der Zeughauskonzerte in etwa gleich geblieben ist, dürften viele Abos auf ihren Besuch verzichtet haben. „Schlechte Planung“, murmelten einige Zeughausbesucher und hoben darauf ab, dass einen Abend später dieselben Solisten auch an gleichem Ort zur Saisoneröffnung der Deutschen Kammerakademie Neuss auftreten werden.