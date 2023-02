Musiker aus Neuss Rapper Pajel bringt Debüt-Album heraus

Bereits vor seinen ersten Singles unter einem Label – Pajel begann nach eigenen Angaben aus einer Laune heraus zum Anfang der Corona-Zeit Musik zu machen – veröffentlichte er, ab Januar 2021, eigene Songs auf YouTube und erzielte damit sechsstellige Aufrufzahlen. Anfang April 2021 brachte er, zusammen mit den Frankfurter Rappergrößen Celo & Abdi, die Single „Nie gesehen“ heraus und galt von da an als große Nachwuchs-Hoffnung des Deutschrap. Sein kommerzieller Durchbruch gelang ihm mit seiner im August 2021 erschienenen Single „10von10“, die sich auf Platz zwei in den deutschen, Rang acht in den österreichischen sowie Platz zwölf in den Schweizer Singlecharts platzieren konnte. Außerdem erreichte der Song die Spitzenposition in den deutschen Spotify-Charts und TikTok-Trends. Ende Dezember 2021 wurde in Kooperation mit den Rappern Luciano und Headie One ein Remix des Stücks als 10von10 (Remix) veröffentlicht.