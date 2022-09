Konzert in Neuss : Ökumenischer Evensong in der Christuskirche

Neuss Quasi als Prolog zur 60. Neusser Kirchenmusikwoche gab es am Samstagabend einen ökumenischen Evensong in der Christuskirche. Er begann mit einem Präludium von Johann Sebastian Bach.

Mit ihr gestaltete Münsterkantor Joachim Neugart an der Orgel den Evensong, den er mit einem Präludium von Johann Sebastian Bach klangprächtig eröffnete. „Noch schlägt das Herz im Takt des Tages“, sagte Pfarrerin Kathrin Jabs-Wohlgemuth, die zusammen mit dem Oberpfarrer an St. Quirin Andreas Süß die Liturgie leitete. In einer Meditation interpretierte die evangelische Pfarrerin das Motto der 60. Kirchenmusikwoche – Signale der Hoffnung –, die wir in „Zeiten des Umbruchs“ unbedingt benötigen: „Aus rationalen Wissenschaftlern werden Mahner.“ Trotz alldem bleibe die Seele elementarer Ausdruck der Lebendigkeit des Menschen. „Erfülle uns, Gott, mit der Ruhe, aus der wir neu leben können“, bat sie.