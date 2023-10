„Circus Maximus“ am Arbeitsplatz Neue Kulturdezernentin bringt politische Kunst ins Neusser Rathaus

Ursula Platen hat selbst Kunst studiert. „Kunst ist meine Leidenschaft“, bekräftigt die Dezernentin für Kultur und Schule. Deshalb besuche sie auch so viele Vernissagen wie nur irgend möglich in Neuss. „Ich arbeite jeden Tag, auch sonntags. Aber der Besuch der Kulturveranstaltungen bereitet mir große Freude“, betont Platen, die am 1. Juli dieses Jahres das Dezernat in Neuss übernommen hat. Während Kunst und Kultur auch aus ihrem persönlichen Leben nicht wegzudenken seien, fühle sie sich im Schulwesen aber gleichermaßen zu Hause: „Da macht mir keiner was vor“, sagt sie selbstbewusst. Schließlich war sie Regierungsschuldirektorin bei der Bezirksregierung Düsseldorf.