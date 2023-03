Kulturforum Alte Post in Neuss Looters-Ensemble im Doppelpack

Das aktuelle Ensemble hat sich bei den Neusser Musicalwochen 2022 kennen gelernt, in der Alten Post wurde 2019 das Stück „Insight“ uraufgeführt. Nun gab es also im Kulturforum „Der allerletzte Mensch auf der Welt“. Der Text sowie die Musik hat Dennis Palmen geschrieben, der auch Regie führt. Und weil Finn Leonhardt in der Rolle des „Flare“ erkrankt war, übernahm Palmen auch dessen Spiel. Er nutzte zwar das Textbuch, aber weil er seinen eigenen Text sehr gut kannte, störte das niemanden.