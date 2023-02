Zwei Papas für Tango Landestheater bringt Bilderbuch auf Bühne

Es ist eine wahre Geschichte, auf der das Kinderbuch von Edith Schreiber-Wicke basiert: Im New Yorker Zoo leben die beiden Pinguine Roy und Silo. Sie stehen zusammen auf, spielen und schlafen zusammen ein. Pinguinmädchen sind ihnen völlig egal. Offensichtlich haben sie sich sehr gern. So gern, dass sie sich ein Nest bauen und hoffen, darin ein Ei ausbrüten zu können. Ob die Pfleger zulassen, dass die beiden Pinguine Papas werden? „Zwei Papas für Tango“ heißt das Buch, das Pia Nüchterlein, Regieassistentin am Rheinischen Landestheater, im Gespräch mit Chefdramaturgin Eva Veiders entdeckt hat: Die thematisierte Diversität sei beiden wichtig gewesen.