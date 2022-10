Konzert-Premiere von Eddy Schulz in Neuss : Keine Enttäuschung

Bei der Konzert-Premiere im TAS (v.l.): Tim Steiner, Eddy Schulz und Hanno Kerstan. Foto: TAS

Neuss Liedermacher Eddy Schulz widerlegte mit seiner Show im Theater am Schlachthof den Programm-Titel. Das Publikum sollte es ihm danken.

Wie schön, dass der Titel dieses Abends überhaupt nichts mit seinem Verlauf zu tun hatte. Eddy Schulz hat sein neues Programm „Eine einzige Enttäuschung“ genannt. Mit einem langen Untertitel ist der Entertainer dann aber doch zurück gerudert. An den Schleusen „Humor“, „Satire“ und „Selbstironie“ wollte er musikalisch abwechslungsreiche Stops einlegen. Den Beginn machte Schulz bei der Premiere selbst als „Warm-upper“. Seine Fans im vollen Theater am Schlachthof reagierten mit Begeisterung. Wer früh gekommen war, und das waren sehr viele, hatte Zeit zum Bewundern der Bühnendekoration: einer Welt aus vollgepumpter Freizeitplastik. An den Rändern des roten Teppichs zwei prallgrüne Wüstensaguaros, abgesichert durch einen Feuerlöscher. Im Hintergrund ein Plastik-Kobold im prallblauen Schwimmsessel. Kurz vor der Buchmesse hatte der sich wohl noch mit Lesestoff versorgt.

Dann ging es überaus kokett richtig los mit der „einzigen Enttäuschung, dem einzigen Programm weltweit, das genau hält, was es verspricht.“ So viel Einzigartigkeit war es dann doch nicht, was Eddy Schulz zusammen mit seinen Musikern Hanno Kerstan und Tim Steiner aufbot. Vielmehr solide musikalische Unterhaltung, Balladen über die wechselnden Stimmungen eines Durchschnittslebens. Das Ganze unterhaltsam gewürzt mit einer im Publikum platzierten Dauer-Lachnudel. Hierzu passte das emblematische Outfit des Entertainers: Ein T-Shirt mit Schildkröte und Schnecke. Doch dann die Überraschung: gerade als Schulz sich durch die zweite Strophe einer weiteren Lebenswirklichkeits-Ballade quälte, meuterten seine Musiker. Der auf der Cajon sitzende Hanno Kerstan zeigte keine Lust, das „überflüssige“ Lied weiter zu spielen. Tim Steiner, der Gitarrist, hielt den Text sogar für das müde Ergebnis eines Gras-Rauschs. Plötzlich stand der Verdacht im Raum, hinter diesem Rausch im Barbara-Viertel könnten auch die Gase einer Ölmühle stecken.