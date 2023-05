Förderpreis in Neuss Juliane Pempelfort ist die Schauspielerin des Jahres

Dann gaben Katrin Hauptmann, Simon Rußig, Stefan Schleue und Carl-Ludwig Weinknecht einen Einblick in das Theater von Morgen. Im „schrillsten Blau“ (Premiere am 9. September) kommen Farben eigenständig daher, bis das Rosa für Chaos sorgt, zumal es ständig seine Farbe wechselt. Am Ende mischen sich die Farben zum Vergnügen der 160 Zuschauer, die diese Pre-Premiere sehen wollten. Fein verwoben sind in diesem Ausblick Hinweise auf „Pippi Langstrumpf“ (Premiere am 28. Oktober in einer Inszenierung von Jean Renshaw) und auf „Madame Bovary“, Flauberts Roman in einer neuzeitlichen Bühnenfassung, (Premiere am 2. März 2024, Regie führt Boris C. Motzki). Diese Präsentation unter dem Titel „Du + glas“ endete wegen der vielen Zerstäuber: „Du bist perfekt wie du bist, und alle soll‘n es riechen!“